Cultura: Sangiuliano a Napoli, al Mann una nuova sezione e il Teatro San Carlo riapre al pubblico dopo il restauro (5)

- "Il San Carlo è una eccellenza della nazione. Oggi non ha ancora una posizione pari alla sua storia e bisogna lavorare per rafforzarla. Questa riapertura deve essere un primo passo verso un vero rilancio, perchè il teatro deve avere il primato che merita". Questa una delle dichiarazioni del ministro presente nella cartella stampa ufficiale, che tuttavia ha determinato il sorgere di un botta e risposta con il sovrintendente del teatro, Stephane Lissner, che nel corso della conferenza stampa ha osservato: "I nostri spettacoli hanno avuto grandi riscontri e successi qui e all'estero grazie alla straordinaria competenza di tutti i lavoratori del San Carlo. Chiederei al ministro di dare a tutti noi dei consigli specifici sulle aree di miglioramento che ha individuato. Sono sicuro che i suoi spunti saranno esaminati dal Consiglio d'indirizzo e da tutti i colleghi del teatro con grande attenzione". Pochi minuti dopo Sangiuliano ha replicato a sua volta, affermando che "non bisogna prendersela se cerco di alzare sempre di più l'asticella perché dobbiamo crescere e proiettare sempre di più la nostra bellezza". Il ministro ha, inoltre, ringraziato tutti coloro che hanno partecipato ai lavori di restauro e ha invitato i presenti a un minuto di silenzio per ricordare il critico Paolo Isotta, scomparso nel 2021, "perché è stato un'eccellenza della dottrina musicale". (segue) (Ren)