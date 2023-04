Imprese: due milioni utilizzano servizio digitale Camere di Commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’86 per cento degli imprenditori che hanno attivato il servizio è a capo di un’azienda con meno di 10 addetti, il 18 per cento guida un’impresa femminile, il 16 per cento è artigiano, oltre la metà (il 56 per cento) ha meno di 50 anni e solo l’8 per cento è rappresentante di un’impresa ‘under 35’, il 21 per cento opera nel commercio e il 15 per cento nelle costruzioni. Complessivamente, gli imprenditori che accedono a impresa.italia.it rappresentano il 33,2 per cento degli oltre 5 milioni di imprese iscritte nel Registro delle Camere di Commercio. In termini assoluti, la Top Five delle adesioni vede primeggiare tra le regioni la Lombardia (dove il numero di adesioni ha superato le 320 mila unità), seguita da Lazio (192 mila), Puglia (171 mila) e, appaiate, Veneto e Campania (165 mila). Più in dettaglio, le province con il maggior numero di cassetti attivati sono Roma e Milano (separate da un’incollatura a favore della prima con circa 150 mila adesioni), Napoli (79 mila) e Torino (70 mila). Guardando alla percentuale di adesione a impresa.italia.it rispetto alle imprese residenti nel territorio, ben otto province del Mezzogiorno si piazzano tra le prime dieci nella graduatoria, con tassi di adesione che nei primi cinque posti superano il 50 per cento. Dal punto di vista della tipologia giuridica, il 46 per cento delle adesioni fa riferimento a società di capitale, il 33 per cento sono imprese individuali e il 14 per cento società di persone. Fin dal suo lancio il servizio è stato particolarmente apprezzato da alcune tipologie di imprese che, per l’attività svolta, hanno necessità di accedere frequentemente ai propri documenti per attestare determinate caratteristiche, qualifiche, abilitazioni richieste dalla legge. È il caso delle imprese con certificazioni necessarie a svolgere determinate attività, come gli impiantisti (il 46,5 per cento di questa tipologia di imprenditori ha aderito al servizio), o che hanno i requisiti per partecipare a bandi o gare pubbliche, come nel caso delle imprese con certificazione SOA (31,7 per cento la quota di adesioni) o ancora delle imprese con certificazioni di qualità (26,1 per cento). (Com)