Pnrr: Turi (commercialisti), ai comuni 3 mld sui trasporti noi disponibili per centrare obiettivo

20 luglio 2021

- "I fondi del Pnrr rappresentano per il Paese un'ottima via d'uscita per il superamento della crisi economica e infrastrutturale in quanto sono stanziati importi pari a 25, 4 miliardi. Più volte i commercialisti hanno offerto la totale disponibilità professionale agli enti pubblici per aiutare a realizzare gli obiettivi. E' previsto uno stanziamento destinato alle amministrazioni locali di 3 miliardi di euro per ammodernare l'intero sistema logistico dei trasporti e passare dalla gomma all'elettrico, a tal proposito abbiamo avuto incontri perché questi fondi possono rappresentare un'ottima via d'uscita". Lo ha detto Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli al forum su "Trasporti e logistica: il sistema paese tra sviluppo economico ed infrastrutturale", promosso dall'Odcec di Napoli che si è svolto a Santa Maria La Nova. Gli fa eco Maurizio Gasparri (vice presidente del Senato della Repubblica): "I fondi del Pnrr, riservati per il 40 per cento al Sud, sono una risorsa imperdibile per il riequilibrio delle zone ancora svantaggiate del Paese. C'è la necessità di avere tempi adeguati e più flessibili, occorre chiedere all'Europa ragionevolezza per non perdere quest'occasione storica per l'Italia e per il Sud. Sono previsti investimenti necessari per tanti settori strategici ed è un'occasione che l'Italia non perderà, che richiede anche il sostegno dei professionisti, affinché le strutture possano reggere il flusso di risorse ingenti. Non ha dubbi a riguardo anche Claudio Durigon (sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che rimarca: "Il Pnrr è fondamentale per rilanciare il Sud. Infrastrutture, logistica e servizi sono determinanti per ridurre il gap con il resto del Paese. In questa fase molto delicata il confronto con i professionisti va proprio in questa direzione. Ci sono ancora dei piccoli ritardi in fase di programmazione per sfruttare al massimo queste opportunità. Il governo è già al lavoro per trovare le soluzioni giuste". (segue) (Ren)