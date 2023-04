Pnrr: a Giffoni Sei Casali finanziata un'area fitness accessibile a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Giffoni Sei Casali guidata dal sindaco Francesco Munno, ha ottenuto, dal Dipartimento per lo Sport, un finanziamento di 30 mila euro nell'ambito del Pnnr, Missione 5 - Inclusione e Coesione. Tale somma verrà investita nell'allestimento di un'area fitness aperta a tutti, inclusiva, priva di barriere architettoniche, dove saranno installate attrezzature sportive. Si tratta di uno spazio immerso nella natura, interamente pensato per gli amanti dello sport. Il comune di Giffoni Sei Casali per la realizzazione del parco sportivo attrezzato ha individuato un'area già naturalmente votata allo sport all'aperto, lungo un percorso obbligato per gli appassionati di jogging e footing, prevedendo l'installazione di attrezzature rivolte all'utilizzo di più target: bambini/giovani grazie al circuito "kids line", adulti, over 65 e persone con disabilità. Il sito individuato è l'area verde attigua al parco Pineta al casale Capitignano, presente lungo la Strada Provinciale 26b, una zona pianeggiante di disponibilità comunale. Su ogni attrezzo vi saranno le indicazioni sul funzionamento della macchina, la descrizione, le indicazioni visive di movimento corretto/scorretto, i consigli di allenamento e QrCode per il collegamento a video tutorial e consigli utili per l'allenamento. "L'ennesimo finanziamento ottenuto da questa Amministrazione dimostra l'amore e la forte dedizione che mettiamo in campo per il benessere, in termini di salute, dei cittadini di ogni fascia di età. Presto tutti potranno usufruire di un'area fitness inclusiva, utile e pratica", hanno sottolineato il sindaco, Francesco Munno e la Delegata allo Sport, Isabella Manfredelli. (Ren)