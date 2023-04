Napoli: Sangiuliano, città sta vivendo un nuovo Rinascimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli è sempre stata una capitale culturale del Mediterraneo e del mondo intero perché è una grande civiltà; in questo momento sta ritrovando un suo Rinascimento e tutto ciò va mostrato orgogliosamente, va raccordato all'interno di un grande progetto di sviluppo socio-economico della città". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine dell'apertura della nuova sezione Campania Romana del Museo archeologico di Napoli (Mann), con la riapertura dopo 50 anni delle sale monumentali. "Questa città deve crescere anche in termini di occupazione e in termini di sviluppo: ha delle università molto importanti e tutto ciò deve essere coniugato in un nuovo Rinascimento", ha aggiunto. (Ren)