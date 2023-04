Cultura: Sangiuliano, apertura sezione Campania Romana è ulteriore tappa rinascita Mann - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "In questo caso la bellezza sposa la storia e sposando la storia esalta l'identità e l'appartenenza di un popolo e di una nazione". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della sua visita al Mann di Napoli. "Gianbattista Vico - ha proseguito il ministro - ci richiama alla nozione di 'idem sentire comune'. Che cos'è l''idem sentire comune'? E' l'insieme di quegli elementi che compongono una comunità e un valore identitario". "Qui c'è il mondo greco-romano, qui vicino, a Santa Maria di Costantinopoli ci sono altre testimonianze. Aver riaperto questa sezione 'Campania romana', come l'hanno chiamata gli esperti, rappresenta una tappa ulteriore del rinascimento del Museo Archeologico Nazionale, uno dei musei più importanti del mondo, e dell'intera città di Napoli che recupera il ruolo di protagonista nel Mediterraneo e in Europa", ha concluso Sangiuliano. (Ren)