Sanità: oggi a Napoli tavolo di lavoro multisciplinare sul tema "Tavi tra Innovazione e sostenibilità" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida europee hanno specificato chiaramente che l’utilizzo della Tavi debba prevedere il coinvolgimento di un team multisciplinare, l’Heart Team, presente all’interno degli Heart Valve Center, strutture di riferimento con le competenze necessarie per il trattamento di pazienti con patologia valvolare. “Lo svolgimento della procedura all’interno delle strutture dotate di cardiochirurgia e la presa in carico da parte dell’Heart Team sono fondamentali per indirizzare il paziente verso il trattamento migliore per le sue specifiche condizioni fisiche e cliniche”, ha spiegato Francesco Musumeci, Past President Sicch. “Tuttavia - ha continuato - per permettere agli Heart Valve Center di rispondere in maniera adeguata alla richieste di accesso alla TAVI, bisogna lavorare sull’intero ‘circuito’ territoriale e risolvere la mancanza di reti strutturate per la gestione integrata del paziente tra specialisti, centri periferici e hub”.Il vantaggio di un iter diagnostico-terapeutico ben definito permette di valutare il paziente sin dalle prime fasi indirizzandolo correttamente verso il percorso di cura più indicato, consentendogli così di beneficiare anche di una riduzione della degenza ospedaliera. Un aspetto quest’ultimo che ha un impatto positivo anche sulla sostenibilità del SSN, con un minore impiego di risorse pubbliche. Si registra, infatti, che la degenza per i pazienti Tavi abbia una durata superiore a 7 giorni come indicato in letteratura contro i 5 giorni risultanti da un’ottimizzazione del percorso, con un conseguente risparmio delle risorse associate: il percorso “paziente-ottimizzato” ha un costo pari a 7.461 euro rispetto a un costo di 8.820 euro per il percorso standard. Il risparmio complessivo per paziente risulta essere quindi pari ad un minimo di 1.359 euro. “La Tavi ha dimostrato di avere un rapporto costo/efficacia complessivo caratterizzato da minori costi di gestione a medio-lungo termine che quindi garantirebbe un utilizzo corretto e più efficiente delle risorse ospedaliere rispetto all’approccio tradizionale”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, presidente Sihta - Società Italiana di Health Technology Assessment. “I decisori - ha continuato - devono essere correttamente informati sul vantaggio che può derivare dall’uso di una specifica tecnologia e dal suo valore aggiunto, che non coincide solo con il suo prezzo, ma dovrebbe essere rappresentato dall’utilità marginale che ne deriva dal suo utilizzo, quindi dall’impatto in termini di miglioramento della qualità della vita del paziente e di efficienza della spesa”. (segue) (Ren)