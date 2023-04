Sanità: oggi a Napoli tavolo di lavoro multisciplinare sul tema "Tavi tra Innovazione e sostenibilità" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente il 3.4% della popolazione italiana con età ≥75 anni è affetto da stenosi valvolare aortica severa. Nonostante la crescita esponenziale della domanda di salute, in Italia la terapia Tavi è ancora sottoutilizzata, infatti, la media nazionale si attesta solo al 40% con differenze regionali rilevanti. Nel 2021 in Italia sono stati eseguiti con la TAVI 9.911 interventi. Tra le regioni con maggior utilizzo delle tecniche mini-invasive troviamo la Campania - insieme a Lombardia (1.975), Veneto (984) e Emilia-Romagna (941) - che nell’utimo anno ha effettuato 925 interventi Tavi, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Questi dati confermano che si è avviato un processo di ampliamento dell’utilizzo della procedura, ma allo stesso tempo sottolineano come rimanga ancora molto da fare per raggiungere standard uniformi e ottimizzati su tutto il territorio nazionale. I punti critici riguardano in particolare gli aspetti relativi alle capacità organizzative delle strutture specializzate (gli hub) e territoriali (spoke), gli sprechi e le inefficienze presenti nel percorso di cura del paziente e la mancanza di reti standardizzate che, insieme, rappresentano un freno ad un maggior utilizzo della Tavi. “Il 50% dei pazienti con stenosi aortica severa sintomatica se non trattati muore dopo 2 anni. Le Linee Guida Esc 2021 hanno evidenziato come la TAVI sia efficace e debba costituire uno standard di cura, eppure persistono grandi diseguaglianze di trattamento tra pazienti di diverse regioni italiane", ha spiegato Ciro Indolfi, past president Sic e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia “Sciogliere il nodo dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali - da uniformare a livello nazionale - è cruciale per garantire un equo e adeguato accesso a questa procedura. Questo può avvenire soltanto se le regioni si organizzano per garantire il trattamento dei pazienti con stenosi aortica e se la cardiologia territoriale e il sistema degli hub & spoke lavorano in modo sinergico ed efficace”, ha aggiunto. (segue) (Ren)