Napoli: Salvatore Esposito a Scampia per un incontro con gli studenti della Federico II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Letture ma soprattutto riflessioni e confronto sui temi sociali che hanno scandito la sua vita professionale di attore e scrittore. Sarà questo il focus dell'evento che si terrà mercoledì prossimo 5 aprile, alle 18,00, presso l'Aula Magna del Complesso Universitario federiciano di Scampia a Napoli, che vedrà l'attore Salvatore Esposito tornare nella "sua Scampia" per incontrare gli studenti universitari. Sul tavolo spunti e considerazioni sui contenuti dei suoi tre lavori "Non volevo diventare un boss" (Rizzoli 2016), "Lo Sciamano" (Sperling & Kupfer 2021) e "Eclissi di Sangue" (Sperling & Kupfer 2022) sui quali interverranno il rettore Matteo Lorito, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l'Industria della Musica e Audiovisivi. Il confronto sarà moderato dal giornalista e scrittore Alessandro Iovino, mentre le letture saranno scandite da Marida Famiglietti.(Ren)