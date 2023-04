Scuola: Cangiano (FdI), agli istituti 50 milioni a favore degli alunni meno abbienti per i viaggi di istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora un provvedimento da parte del Ministro Valditara che va nella direzione di non lasciare indietro nessuno e che prosegue nell'ottica di concorrere allo sviluppo armonico della persona. Sono stati infatti individuati 50 milioni di euro che, con apposita direttiva del Mim, saranno destinati agli Istituti Scolastici per consentire la più ampia partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, già a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e con prioritaria attenzione a chi proviene da realtà economicamente meno abbienti". Così Gimmi Cangiano (FdI), componente della Commissione Istruzione alla Camera. "È la prima volta in assoluto - ha proseguito Cangiano - che vengono destinati fondi per una misura del genere e ciò dimostra ancora una volta l'attenzione che il Ministro ha verso il recupero della socialità degli alunni e verso una loro completa formazione culturale, umana e relazionale, soprattutto a seguito delle limitazioni imposte dal Covid e dalla conseguente pandemia. A questo straordinario provvedimento, e sempre guardando ad un arricchimento multilinguistico ed esperienziale, vanno aggiunti anche l'aumento dei fondi destinati ai programmi Erasmus per favorire gli scambi di docenti e studenti su tutto il territorio dell'Unione Europea e l'autorizzazione, per 41.5 milioni di risorse residue Pon, ad attività formative all'estero di orientamento e di transizione al lavoro per le Istituzioni Scolastiche di Abruzzo, Molise e Sardegna. Un chiaro ed inequivocabile messaggio sull'importanza che per questo Governo ha un completo e variegato percorso scolastico che metta gli alunni nelle condizioni di poter operare scelte consapevoli per costruire il proprio futuro".(Ren)