Sanità: oggi a Napoli tavolo di lavoro multisciplinare sul tema "Tavi tra Innovazione e sostenibilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stenosi valvolare aortica è la malattia più comune delle valvole cardiache negli adulti, la cui prevalenza cresce con l’aumentare dell’età. L’impianto transcatetere della valvola aortica – Tavi – rappresenta l’unica tecnica interventistica percutanea mini-invasiva per il trattamento della stenosi valvolare aortica (As), e ha contribuito sensibilmente ad espandere l’offerta di cura per i pazienti affetti da questa patologia. Tuttavia, ancora un terzo dei pazienti non ha accesso a questa procedura per diverse cause, tra le quali la mancata applicazione delle raccomandazioni internazionali, le significative disparità territoriali e la frammentazione a livello regionale del Sistema Sanitario Nazionale. E' innanzitutto su questo tema che si è concentrato il Tavolo di lavoro multisciplinare “Tavi tra Innovazione e sostenibilità”, organizzato da Gise (Società Italiana di Cardiologia Interventistica), in collaborazione con Sic (Società Italiana di Cardiologia), Sicch (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca), e con il contributo non condizionato di Medtronic, nell’ambito della campagna di informazione "Tavi è Vita", tenutosi presso l'Hotel Royal Continental a Napoli. L’incontro ha visto il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali tra cui Enrico Coscioni (presidente Agenas), Ugo Trama (responsabile delle Politiche del Farmaco della Regione Campani), Antonio Postiglione (direttore generale Assistenza Ospedaliera della Regione Campania), Giuseppe Longo (direttore generale dell’Aou Federico II) e stakeholder del settore, nazionali e regionali, per discutere e mettere a confronto le diverse esperienze nell’ambito della Tavi, identificare percorsi ad hoc che ne permettano l’adozione in maniera più estesa, con una conseguente riduzione del consumo di risorse economiche in un’ottica di sostenibilità del sistema ospedaliero e sanitario. (segue) (Ren)