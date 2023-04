Cultura: Borrelli (Avs) interrogazione a Sangiuliano, fermare trasferimento Archivio storico dell'Enel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha presentato al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, un'interrogazione parlamentare a risposta scritta riguardo il possibile trasferimento dell' l'Archivio storico dell'Enel, ospitato presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, in un deposito nel comune di Pastorano, in provincia di Caserta, il cui allarme è stato lanciato , nei giorni scorsi, da associazioni culturali e scientifiche a carattere nazionale e locale, docenti universitari, storici, archivisti, esponenti della società civile. L'Archivio storico dell'Enel riveste un ruolo importante nell'ecosistema degli archivi storici di Enel. Come riportato dal sito web dell'Enel, l'Archivio "conserva un patrimonio di circa 30.000 risorse archivistiche, raccogliendo gran parte della documentazione sulla lunga avventura dell'elettrificazione del Mezzogiorno". Inoltre rappresenta una rilevantissima fonte di studi storici ed economici, tenuto conto che le fasi dell'elettrificazione del Paese si interfacciano con quelle della storia dell'industria italiana e più in generale con il complessivo processo di sviluppo socio-economico del nostro Paese. L'archivio raccoglie la documentazione proveniente da archivi di varie regioni d'Italia e, in particolare, quella carte della 'Società Meridionale di Elettricità' e quelle riconducibili all'attività imprenditoriale di Giuseppe Cenzato, tutti documenti che consentono di ricostruire dettagliatamente la storia dell'elettrificazione del Mezzogiorno d'Italia. Con decreto 2 novembre 1992, la Soprintendenza archivistica per il Lazio dichiarava gli Archivi Enel "di notevole interesse storico" tutelati e vincolati dalla legge. "Questa ipotesi di trasferimento, oltre che poco percorribile, risulterebbe contraddittoria con le conclusioni assunte nell'ambito di apposito 'tavolo tecnico' intercorso nel 2015 tra il Mibact, la Soprintendenza, la Regione Campania, il comune di Napoli e l'Enel, tavolo che aveva previsto la realizzazione, all'interno della Mostra d'Oltremare, di un 'Polo degli Archivi d'Impresa', frutto della condivisione e della cointeressenza del materiale dell'Archivio Storico Enel con altri non meno importanti archivi d'impresa. Con questa interrogazione, chiediamo se il Ministro della Cultura sia a conoscenza di questo possibile trasferimento dell'archivio , se risulta richiesta di autorizzazione da parte di Enel e se non intenda intervenire affinché l'Archivio rimanga presso la Mostra d'Oltremare di Napoli e, in ossequio ai principi di tutela e valorizzazione del patrimonio industriale d'impresa, rendere fruibile tutta la documentazione dell'industria elettrica italiana dalle origini agli anni più un'ampia platea di studiosi, osservatori e cittadini", ha dichiarato Borrelli. (Ren)