Pd: Misiani, mio mandato in Campania è intervenire su situazioni inaccettabili

- "Ci parlerò. Incontrerò De Luca, incontrerò il Sindaco di Napoli, incontrerò i dirigenti e i militanti del Pd ... Io parlo con tutti. Poi è chiaro che c'è un mandato preciso che mi è stato attribuito da Elly Schlein: è quello di intervenire in una situazione in cui durante il congresso si erano verificate cose non accettabili. Questo è il tema. A partire dalle vicende del tesseramento di Caserta che sono finite sui giornali e nei tribunali". Queste la risposta del sen. Antonio Misiani, parlamentare del Partito Democratico, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda se abbia parlato con il governatore della Campania De Luca. (Ren)