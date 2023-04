© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo a stanziato tre miliardi e mezzo in più rispetto a quanto stanziato da chi ci ha preceduto. Ma non bastano i soldi: bisogna formulare un nuovo modello organizzativo per spendere meglio, in modo più efficiente. Bisogna puntare sull'innovazione e sui corretti stili di vita". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato a "Sky Tg24 live in Napoli". (Ren)