© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è la politica che può decidere se dobbiamo o meno intervenire per un soccorso. E' una responsabilità personale in capo a noi". Lo ha affermato il comandante della Guardia Costiera, l'ammiraglio Nicola Carlone, intervenendo a "Skytg24 Live in Napoli". (Ren)