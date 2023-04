NAufragio Cutro: Carlone (Guardia costiera), non ho nulla da rimproverare ai miei uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La discrezionalità del nostro intervento si esercita nella valutazione dell'eventuale pericolo. Nel caso della tragedia di Cutro l'imbarcazione aveva navigato per quattro giorni: il problema si è verificato solo alla fine, quando è avvenuto lo spiaggiamento". Lo ha spiegato il comandante della Guardia Costiera, l'ammiraglio Nicola Carlone, intervenendo a Skytg24 Live in Napoli". "Non ho nulla da rimproverare i miei uomini, poi sarà la magistratura a valutare, ovviamente. E' l'imbarcazione - ha ribadito il comandante - che in fase di navigazione si è messa, a un certo punto, in pericolo". (Ren)