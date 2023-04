© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'alluvione di Ischia è stata una sciagura in cui tutta la comunità nazionale si è ritrovata. Quella tragedia è il paradigma di una condizione che coinvolge tutto il territorio nazionale". Così il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo a "Skytg24 live in Napoli", ricordando l'alluvione che ha colpito l'isola d'Ischia alcuni mesi fa. (Ren)