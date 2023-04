Tlc: Schiavo (Tim), progettiamo città del futuro, Campania laboratorio di innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim vuole essere attore protagonista del processo di digitalizzazione del Paese e in particolare vuole accompagnare le amministrazioni locali nel progettare le città del futuro, più moderne e sostenibili. E' quanto ha affermato Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer del Gruppo, intervenendo questa mattina a ‘Live in Napoli” su SkyTg24. "Tim Enterprise, la business unit del Gruppo Tim dedicata alle aziende e alla pubblica amministrazione, ha realizzato una piattaforma di raccolta ed elaborazione dei dati, utili per far crescere l'economia, il governo e la sostenibilità delle città - ha sottolineato Schiavo –. Tim Urban Genius è la piattaforma Ict più grande del Paese che si avvale delle più avanzate tecnologie come il cloud, l’IoT, la cybersecurity e l’intelligenza artificiale. In un unico cruscotto ed in tempo reale monitora tutte le cose che un amministratore di una città, grande o piccola, deve tenere sotto controllo: traffico, flussi turistici, mezzi pubblici, inquinamento dell’aria e dell’acqua, intensità di eventi atmosferici o idrogeologici complessi”. “In questo contesto – ha concluso il manager di Tim - Napoli e la Campania rappresentano da sempre per noi un grande laboratorio di innovazione, basti pensare alla partnership con l’Università Federico II per la ‘5G Academy’, con l’obiettivo di formare le nuove professionalità richieste dalla trasformazione digitale e i progetti innovativi realizzati con il Parco Archeologico di Pompei in tema di turismo e valorizzazione dei beni culturali”. (Rin)