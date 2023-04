© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna funzione potrà essere essere trasferita se prima non saranno definiti i Lep". Lo ha assicurato il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo a "Skytg24 live in Napoli". "Non ci saranno fughe in avanti - ha aggiunto Calderoli - ma a me basta che si cominci il lavoro. Per la fine dell'anno per me andrebbe bene se fossero definiti anche solo per 15 materie su 23". (Ren)