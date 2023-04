Pd: Schlein, commissariamento Campania "scelta di chiarezza e trasparenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so che costo avrà" il commissariamento del Pd in Campania, "posso dire con certezza che avrebbe un costo maggiore non essere conseguente alla promessa di trasparenza e di ricostruzione del rispetto delle regole e far finta di non avere anche nel nostro interno problemi da risolvere”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenuta all’evento “L’Italia di Domani. Tempi radicali” in corso a Modena, sulla nomina di Camusso e Misiani commissari a Caserta e in Campania. “Avevo denunciato io per prima situazioni opache, proliferazione di tesseramenti”, ha spiegato. "Non voglio più vedere pacchetti di tessere e capibastone che si credono padroni dei circoli", ha aggiunto evidenziando che "non c’è però un problema generalizzato. Sulle primarie questo problema lo abbiamo avuto in territori localizzati e lo abbiamo affrontato attraverso i nostri organismi". "Non permetto a nessuno - ha concluso la segretaria dem - di gettare fango sullo straordinario esercizio di democrazia che c’è stato il 26 di febbraio. Sono scelte per avere massima chiarezza e trasparenza, e costruire insieme gli organi di questo partito".(Rin)