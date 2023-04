© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia non c'è una medicina territoriale sviluppata. L'obiettivo della nostra riforma è migliorare la situazione, affinchè la gente non senta la necessità di recarsi al pronto soccorso". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci a "Sky Tg24 live in Napoli". (Ren)