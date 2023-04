© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo limitare il fenomeno dei medici a gettone, sia rendendo più attrattivo economicamente il lavoro nella sanità pubblica, sia limitando per legge la possibilità di usare i gettonisti solo in caso di emergenze come il covid". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo a "Sky Tg24 live in Napoli". (Ren)