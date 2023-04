Pnrr: Freni, ritardi inevitabili, non perderemo un euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del Pnrr non perderemo proprio nulla, c'è solo un ritardo. Lo dice il sottosegretario all'Economia Federico Freni in un'intervista a "La Stampa" ribadendo che la colpa "non è del governo Draghi né del governo Meloni", ma "della congiuntura economica. Dal 2021 ad oggi il costo dei materiali è lievitato. Le nostre imprese non possono lavorare in perdita, e così le gare vanno deserte. I ritardi non dipendono da omissioni o cattive procedure, ma dall'impossibilità di realizzare, con gli stessi fondi, progetti che due anni fa costavano la metà". "Il governo - spiega Freni - è impegnato in una verifica degli investimenti, ministero per ministero. Una sola cosa è certa: non perderemo il treno del Pnrr. Come ha detto il Presidente Mattarella, è il momento di mettersi alla stanga". Nel Pnrr serve sempre "una regia" e "il coinvolgimento degli enti territoriali è imprescindibile, ma le decisioni devono essere accentrate. Ne va dell'omogeneità dell'indirizzo strategico". Infine, sul nuovo Codice degli appalti e i rilievi dell'Anac, spiega: "Trasparenza non significa immobilismo o regole bizantine. Questo codice, fortemente voluto dal mMinistro Salvini, è quello che il mercato e l'Europa ci chiedevano da tempo". (Rin)