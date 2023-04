Siccità: Musumeci, dobbiamo accumulare acqua e tornare a costruire dighe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a una domanda relativa al rischio di razionamenti nell'erogazione dell'acqua per la prossima estate a causa della siccità durante il suo intervento a "Skytg24 live in Napoli", il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha affermato: "La materia riguarda Regioni e sindaci, ma tutto dipende dal buon Dio. Se ci saranno settimane di pioggia tali da riempire i bacini artificiali potremo andare con serenità verso l'estate". "Ma non possiamo continuare a fare la danza della pioggia - ha aggiunto - dobbiamo accumulare quanta più acqua piovana possibile e rivedere le strutture di distribuzione dei centri urbani, tornando a costruire dighe". (Ren)