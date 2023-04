Pnrr: Manfredi, a Napoli buon monitoraggio adempimenti nonostante difficoltà personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i progetti di responsabilità del Comune di Napoli “noi abbiamo un monitoraggio dettagliato degli adempimenti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a “Sky Tg24 live in Napoli”. “Il capoluogo partenopeo – ha evidenziato Manfredi – ha una struttura con grande difficoltà di personale amministrativo ma siamo riusciti ad essere all’altezza della sfida”. “Una delle difficoltà legate al Pnrr riguarda le grandi infrastrutture come gli asili che determinano costi di spesa corrente molto alti”, ha sottolineato Manfredi, che ha aggiunto: “Il Pnrr fornisce risorse per avviare i progetti ma poi non dà i soldi per mantenere e pagare gli stipendi dopo. Noi eravamo preoccupati del tema delle gare e autorizzazioni ma stiamo rispettando i tempi: nei prossimi mesi consegneremo decine di cantieri”. (Rin)