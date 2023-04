© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di strutture con i fondi del Pnrr, come ospedali e asili “hanno costi di mantenimento molto alti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a “Sky Tg24 live in Napoli”. “E questo vale per tutte le strutture che si realizzano”, ha sottolineato Manfredi, che ha aggiunto: “Noi non siamo in grado di mantenere la spesa corrente di tutte queste strutture”. (Rin)