Politica: Boccia (Pd), non possiamo non unire tutte le forze di opposizione e costruire un'alternativa al governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Sia il M5S che il Terzo Polo hanno l'obiettivo di costruire un'alternativa al governo Meloni, almeno spero. Noi non possiamo non unire le forze per costruire un'Italia più giusta, con l'obiettivo delle elezioni politiche del 2027, ma io spero prima". Lo ha affermato Francesco Boccia, neo capogruppo al Senato del Partito Democratico a "Sky Tg24 live in Napoli". (Ren)