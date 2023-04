Cultura: lunedì 3 aprile Sangiuliano al Mann e al San Carlo di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 3 aprile, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà a Napoli per un doppio appuntamento riguardante il Mann e il Teatro San Carlo. Alle ore 11 si recherà al Museo Archeologico Nazionale per la presentazione della nuova sezione Campania Romana in Auditorium (in diretta Facebook). L'evento prevede il saluto del direttore del Mann Paolo Giulierini a cui seguiranno gli interventi della professoressa Carmela Capaldi, curatrice della sezione, e del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, quindi le conclusioni del ministro Sangiuliano. Alle ore 12 visita alla sezione Campania Romana con il direttore Giulierini e la professoressa Capaldi per giornalisti, esperti e autorità. Alle 12.30: punto stampa all'interno della nuova sezione Campania Romana. Alle ore 15 al Teatro San Carlo ci sarà la conferenza stampa sulla fine dei lavori di restauro con il sovrintendente Stephane Lissner, il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione, Gaetano Manfredi e le conclusioni del ministro Sangiuliano. Seguirà l'illustrazione tecnica dei lavori di restauro a cura del responsabile unico del procedimento, arch. Almerinda Padricelli del segretariato regionale MiC Campania. (Ren)