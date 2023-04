© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che è mancato nei decenni a Ischia è stata la manutenzione degli alvei, che sono risultati ostruiti e che adesso abbiamo liberato. Nelle prossime settimane ripuliremo gli alvei più a monte e poi faremo altri interventi per mettere in sicurezza il territorio". Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione di Ischia, Giovanni legnini, intervenendo a "Skytg24 live in Napoli". (Ren)