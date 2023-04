Autonomia: Calderoli, opposizione al provvedimento è di natura ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Già oggi l'Italia è divisa in due. E' un dato di fatto. Non solo in due, nord e sud, ma anche in tre, quattro, cinque parti: basti pensare alle isole, alle periferie, alle grandi città. Le Regioni che hanno votato contro la legge sono tutte governate dal Pd, eppure due di esse hanno chiesto l'autonomia differenziata: l'Emilia-Romagna e la Campania. L'opposizione a questa legge mi sembra dipenda da questioni ideologiche". Lo ha affermato il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, rispondendo a "Skytg24 live in Napoli" a una domanda in merito ai rischi di un ampliamento del divario Nord-Sud, qualora venisse approvato il ddl sull'autonomia differenziata. (Ren)