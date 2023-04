Pnrr: Toti, coinvolgere di più Enti e Regioni per realizzare progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’attuazione del Pnrr, “bisognerebbe coinvolgere molto di più Enti e Regioni perché ci sono Comuni italiani molto piccoli che non hanno capacità di gestione dei progetti, che potrebbe essere supportata da una cabina di regia più efficiente”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, a “SkyTg24 live in Napoli". “Dovrebbe essere ripensata l’architettura dell’intero sistema del Pnrr”, ha aggiunto Toti. (Rin)