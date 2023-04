Amministrative: Villani (M5S), domenica in piazza a Scafati per la raccolta firme per la presentazione della lista elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domenica 2 Aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in Piazza Vittorio Veneto a Scafati il Movimento 5 stelle sarà presente insieme al coordinatore regionale Salvatore Micillo, per avviare la raccolta firme necessarie a presentare la lista del MoVimento 5 Stelle Scafati alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio. L'obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza nella costruzione di un futuro migliore per tutti". Lo ha annunciato Virginia Villani coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno. "La lista del M5S è composta da persone coraggiose e determinate, che vogliono portare avanti i valori del movimento e lavorare per il bene della città. Durante la raccolta firme i candidati saranno presenti per incontrare i cittadini, ascoltare le loro idee e presentare le loro proposte. Non mancheranno momenti di dibattito e di confronto con la cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle a Scafati sta vivendo una fase di rinnovamento e riorganizzazione, ma è sempre molto presente sul territorio, siamo forti e determinati a continuare a lottare per la trasparenza, l'onestà e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della città. A Scafati il Movimento è ancora la prima forza politica e si percepisce la voglia di continuare a seguirci, attraverso le tante visite, nella nostra sede in Via Roma, di cittadini vicini alla nostra forza politica. Stiamo lavorando, con grande attenzione, per la rinascita di questo territorio. Mi auguro una classe dirigente rinnovata rispetto al passato, che abbia davvero a cuore le sorti della città", ha concluso Villani. (Ren)