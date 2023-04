Sanità: Schillaci, va bene aumento iscritti a facoltà di medicina ma effetti li vedremo sei anni dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Togliere oggi il numero chiuso per l'ingresso alle facoltà di medicina produrrebbe effetti solamente tra sei anni. Per aumentare il numero dei nostri medici va semplificato innanzitutto l'accesso alle specializzazione. In ogni caso stiamo lavorando con il ministro dell'Università Anna Maria Bernini per ampliare la platea degli iscritti". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo a "Sky Tg24 live in Napoli". (Ren)