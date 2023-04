Napoli: Marciani, reti d'impresa determinanti per rilancio occupazione giovanile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Vincenzo Tiby (consigliere dell'Odcec di Napoli): "l'Ordine ha istituito una commissione apposita per favorire e promuovere le aggregazioni. Auspichiamo di avere risposte dalla politica su questi temi per proporre modelli organizzativi moderni ed efficienti, che oggi applichiamo ai borghi di eccellenze imprenditoriali napoletane, capaci di combattere il nanismo imprenditoriale fatto di tantissime micro imprese che necessitano di adeguate condivisioni di competenze". Marilena Nasti (consigliera dei commercialisti partenopei) ha sottolineato come "parlare di eccellenze d'impresa deve essere inserito nel percorso dei fondi del Pnrr che possono sostenere con diverse misure queste iniziative. Misure dedicate ai borghi e alle eccellenze campane che aiutano tanti territori a rivitalizzarsi e a rinascere". Far decollare i distretti commerciali è la priorità per Ciro Fiola (presidente della Camera di Commercio di Napoli): "Credo molto in questo strumento varato con legge regionale. Ma bisogna crederci. Noi siamo disposti a sostenere questo percorso con 5 milioni di euro. Ma serve uno sforzo economico maggiore da parte delle altre istituzioni. Solo così potremo far rinascere i borghi e le eccellenze della nostra regione". (segue) (Ren)