Abuso d'ufficio: Rastrelli (FdI), serve riforma coraggiosa

- "Occorre promuovere riforme coraggiose ed organiche per rendere all'Italia una pubblica amministrazione efficace ed efficiente, ponendo come extrema ratio, adeguati limiti ai sindacato giudiziario sull'operato della pubblica amministrazione". Cosi, a margine del convegno "Il reato di abuso d'ufficio, l'interminabile conflitto tra Giustizia ed Amministrazione" organizzato dalla Fondazione Banco Napoli, il senatore Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Napoli. Per l'esponente del partito di Giorgia Meloni "è necessario, piuttosto, potenziare la leva dei controlli interni, come quella disciplinare, investendo sulla formazione e la professionalità dei pubblici funzionari". (Ren)