Tlc: Butti, 5 aprile tavolo interministeriale su banda ultralarga

- Il governo è al lavoro sulla banda ultralarga. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, a "Skytg24 live in Napoli". Butti ha spiegato che mercoledì prossimo, 5 aprile, convocherà "un tavolo interministeriale e la banda ultralarga sarà il primo punto". Parlando poi del digitale, si è ricordato come in Italia l’11 per cento dei cittadini non ha mai usato Internet, e che meno della metà della popolazione possiede competenze digitali. Uno degli obiettivi del governo "è colmare questo divario entro il 2026", ha precisato. (Rin)