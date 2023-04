Imprese: Bonomi, in Italia l'86 per cento è a conduzione familiare perchè abbiamo gli imprenditori migliori del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo l'86% di imprese familiari per un motivo, che abbiamo gli imprenditori migliori del mondo e non c'è bisogno di ricorrere ai manager come fanno all'estero. Un quinto delle grandi imprese italiane sono a gestione familiare. Noi abbiamo bisogno di crescere, di aumentare la dimensione delle imprese, magari agendo tramite le filiere industriali. Grazie a questo modello l'Italia ha resistito alla crisi ed è rimasta resiliente sui mercati internazionali". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo a "Skytg24 live in Napoli" (Ren)