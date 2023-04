Pnrr: Urso, alcuni obiettivi poco realistici per questo ci confrontiamo con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Alcuni progetti che erano stati inseriti nel Pnrr sono poco realistici, per questo ci stiamo confrontando con l'Unione Europea". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a "Skytg24 live in Napoli". "Noi siamo consapevoli - ha aggiunto - che occorrono riforme nel nostro paese e infatti ne abbiamo messe in campo due molto importanti: la delega fiscale, dove ci sono sgravi per chi reinveste gli utili, rendendo più competitive le nostre imprese, e poi la riforma degli incentivi, che sono tanti e vanno ricondotti a una coerente politica industriale nazionale". (Ren)