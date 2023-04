Ischia: Legnini, mi auguro che il parlamento approvi velocemente norma su delocalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 31 per cento degli edifici di Casamicciola è inagibile, sommando quelli danneggiati dal terremoto, con quelli colpiti dall'alluvione. Sono 200 gli sfollati alloggiati in alberghi, con cui il commissariato ha rinnovato gli accordi. Da ottobre partirà una fase nuova e consentiremo ai cittadini di tornare in casa. Mi auguro che il parlamento approvi velocemente la norma sulle delocalizzazioni". Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione di Ischia Giovanni Legnini, intervenendo a "Skytg24 live in Napoli". (Ren)