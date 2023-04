Ischia: Legnini, mi impegno a rendere Casamicciola un paradigma positivo di messa in sicurezza del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Musumeci diceva che Ischia è stato un paradigma delle criticità che riguardano tutto il paese. Io spero e mi sto impegnando affinchè Casamicciola diventi un nuovo paradigma in positivo, per tutto ciò che concerne la messa in sicurezza del territorio rispetto al dissesto idrogeologico e ai rischi sismici" Lo ha detto, concludendo il suo intervento a "Skytg24 live in Napoli", Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia. (Ren)