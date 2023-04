Calcio: De Luca, tifosi altre squadre rispettino vittoria del Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si avvicina la vittoria del campionato italiano di calcio da parte del Napoli: vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare per i tifosi delle altre squadre, ad avere un atteggiamento di grande serietà e correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana, credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Il Napoli ha condotto un campionato straordinario - ha aggiunto - che credo passerà alla storia dello sport. Nel nostro paese occorre avere rispetto per i valori sportivi e occorre trasmettere alle giovani generazioni i valori di solidarietà e di civiltà. Non sono più tempi per diffondere vecchie abitudine sbagliate, per alimentare tensioni francamente intollerabili con i tempi moderni". Mi auguro che tutti sappiano esprimere apprezzamento e rispetto per i valori sportivi e avere comportamenti di grande civiltà", ha concluso. (Ren)