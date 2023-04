© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte ha portato le risorse del Pnrr in Italia. Draghi le ha 'messe a terra'. E' il governo Meloni che le deve spendere. Anche solo un euro speso in meno è un problema per il paese. Per questo siamo preoccupati e siamo vicini agli amministratori locali". Lo ha affermato l'on. Sergio Costa (M5S), intervenendo a "Sky Tg24 live in Napoli". (Ren)