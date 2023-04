Europa più: si è dimesso il portavoce campano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il congresso nazionale è giusto anche in Campania stimolare un confronto nel partito svolgendo il prima possibile il congresso. Mi candido alla segreteria regionale del partito forte del lavoro svolto in questi anni assieme ad una squadra umana di grande valore che è molto radicata nel territorio". A dirlo è Raffaello Adesso portavoce regionale del partito di Riccardo Magi. "I miei auguri di buon lavoro a Giuseppina Di Stasi nel traghettare il partito fino allo svolgimento del nostro congresso regionale". Oggi stesso - ha aggiunto - farò pervenire al segretario nazionale la lettera formale con cui comunico un atto che reputo doveroso e improrogabile. Io ho fatto la mia parte, spero che ora +Europa Campania torni a parlare dei problemi della Campania e a impegnarsi per risolverli. A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori un immenso abbraccio e grazie per il lavoro svolto insieme", ha concluso. (Ren)