Pnrr: Meloni, lo abbiamo ereditato, impegnati nella sua realizzazione

- Abbiamo ereditato il Pnrr e siamo impegnati a renderlo concreto, più di quanto lo fosse sulla carta. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al “Messaggero Veneto”. "I governi che ci hanno preceduto dovevano scriverlo e dargli una cornice legislativa, noi invece l'abbiamo preso quando entrava nella fase di esecuzione - dobbiamo farlo - i progetti non sono nostri e su alcuni sono sorte difficoltà che, stranamente, nessuno aveva colto prima, né a Bruxelles né a Roma", spiega il premier. "Abbiamo ereditato questo Pnrr, avremmo fatto altro, ma il nostro impegno per l'interesse nazionale ci impone di lavorare per la sua realizzazione", sottolinea spiegando che "è in corso un confronto con la Commissione europea, alcuni progetti hanno delle criticità e il governo lavora per superarle". Secondo Meloni i limiti del Pnrr sono legati alla fine dell'era in cui il Piano è stato concepito. "Doveva servire a traghettare l'Italia in un mondo ideale, poi è arrivato quello reale: inflazione e guerra. Le premesse si sono scontrate con l'aumento dei prezzi delle materie prime che servono a costruire le infrastrutture e allo choc energetico accelerato dall'invasione dell'Ucraina. Ci sono margini per rivedere alcuni aspetti, il confronto con la Commissione aperto", aggiunge il presidente del Consiglio. (Rin)