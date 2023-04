Covid: Iss, stabile percentuale casi fascia 0-19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stabile rispetto alla scorsa settimana la percentuale di casi segnalati di Covid-19 nella popolazione in età scolare (0-19 anni) rispetto al resto della popolazione (8 per cento). E’ quanto emerge nel report esteso dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sulla Sorveglianza Covid-19. Nell’ultima settimana, il 23 per cento dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26 per cento nella fascia d’età 5-11 anni, il 51 per cento nella fascia 12-19 anni. Stabile rispetto alla settimana precedente il tasso di incidenza in tutte le fasce d’età, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19 4.836.894 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 25.854 ospedalizzati, 583 ricoverati in terapia intensiva e 90 deceduti.(Rin)