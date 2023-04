Siccità: Musumeci, per recuperare ritardi faremo cabina di regia interministeriale guidata da un commissario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La siccità non è un fenomeno nuovo, la tropicalizzazione dell'Italia doveva metterci in allarme da diversi anni. Adesso stiamo correndo ai ripari: stiamo facendo una programmazione per capire dove intervenire e in tempi rapidi. Non è facile perchè per le infrastrutture che occorrono anni. Per far questo abbiamo immaginato una cabina di regia interministeriale, guidata da un commissario che deve tradurre gli obiettivi in azione. Dobbiamo recuperare ritardi importanti". Lo ha dichiarato il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo a "Skytg24 live in Napoli". (Ren)