Sanità: De Luca, Campania unica Regione italiana a predisporre un servizio di psicologi di base

- "Noi in Campania partiamo da un programma gigantesco che riguarda sanità e opere pubbliche. Per quanto riguarda la sanità, stiamo definendo il servizio degli psicologi di base, siamo l'unica Regione d'Italia che ha approvato una norma in questo senso. Stiamo predisponendo un protocollo con l'ordine degli psicologi e, nel giro di due mesi, saremo in grado di impegnare centinaia di psicologi sui territori, in convenzione con la sanità pubblica della nostra regione. E' un'iniziativa che offre sbocchi occupazionale a tanti psicologi e offre supporto alle famiglie, soprattutto nel rapporto con le giovani generazioni". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)