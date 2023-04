Amministrative: M5S, a Pontecagnano Faiano con la nostra lista guidata dal candidato sindaco Matteo Maria Zoccoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono felice di affiancare il gruppo del Movimento 5 Stelle di Pontecagnano in questo percorso. Il MoVimento, grazie soprattutto al lavoro del Presidente Giuseppe Conte, ha avuto un'evoluzione naturale al proprio interno: si è aperto ad un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico. Siamo convinti che il Movimento 5 Stelle Pontecagnano Faiano possa affrontare al meglio questa sfida valutando e risolvendo i problemi del vivere comune", ha affermato la coordinatrice del Movimento 5 stelle in Provincia di Salerno Virginia Villani. "La strada che ci porta qui oggi a chiedere una fiducia - ha spiegato - non è stata semplice. Consapevoli di muoverci in un territorio politicamente tribalizzato, non vogliamo rinunciare all'esigenza di mettere sul piatto una visione diversa di città, una visione nata per frenare la crescita dopata dalla cannibalizzazione degli spazi comunitari, dove la cosa pubblica è usata come bancomat e dove imperversa una insopportabile assenza di risposte alle iniquità sociali. Se tutto questo significa misurarsi con le astuzie e le strategie dei volponi, noi non ci sottraiamo. Un'energia incredibile è presente a Pontecagnano Faiano, l'energia dei tanti cittadini che oggi non si sentono rappresentati da una finta polarizzazione. Le stesse persone che ieri erano insieme oggi si combattono, quelli che ieri si contrastavano oggi convivono sotto l'ombrello di un consenso costruito in laboratorio", hanno dichiarato gli attivisti del gruppo del Movimento 5 stele di Pontecagnano Faiano. (Ren)