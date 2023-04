Appalti: De Luca, con proposta governo siamo alla irresponsabilità totale. Ha ragione Busia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo di essere uno dei pochi che si è battuto contro la palude burocratica, per accelerare i tempi e per togliere le bardature inutili per le gare, per le opere pubbliche. In questo caso hanno fatto un tentativo per semplificare le procedure, ma hanno esagerato in senso opposto. Se dovesse essere approvata la proposta di modifica del codice degli appalti del governo, veramente siamo alla irresponsabilità totale. Si prevede di fare gare a ruota libera, senza alcun vincolo, di nessun tipo. Giustamente il presidente dell'Anac Busia ha messo in guardia dai pericoli". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)