Napoli: Marciani, reti d'impresa determinanti per rilancio occupazione giovanile

- "L'importanza delle reti d'impresa che in una città come Napoli sono determinanti per il rilancio dell'economia e l'attenzione per i borghi che possono caratterizzare la rivalutazione dei tanti pregi artistici e caratteristici che ci sono, costituiscono un tema fondamentale per la nostra città. Sia per avvicinare i giovani al mondo del lavoro che per portare avanti le nostre tradizioni come volano per l'economia". Lo ha dichiarato Chiara Marciani (assessore al Lavoro del Comune di Napoli), intervenuta nel corso del convegno "Reti e Distretti produttivi. Strumenti e modelli organizzativi a sostegno dello sviluppo dei borghi e delle eccellenze napoletane", promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Napoli presieduto da Eraldo Turi. Il sostegno alle reti d'impresa è stato ribadito anche da Valeria Ciarambino (vicepresidente del Consiglio regionale della Campania): "Ho lavorato per accelerare il finanziamento dei distretti del commercio che sono una modalità di interazione pubblico-privato e dove il commercio si correla allo sviluppo urbano. Parimenti, ho contribuito al finanziamento per la realizzazione di un distretto del mare con 900mila euro. La 'blu economy' è un settore che nella nostra regione ha potenzialità enormi. Ma c'è un altro tema che mi sta a cuore ed è quello della valorizzazione delle eccellenze artigianali produttive del nostro territorio. Nell'ultima legge di bilancio - ha aggiunto Ciarambino - ho presentato un ordine del giorno, approvato all'unanimità, per rilanciare piazza Mercato che è stato il centro commerciale e culturale sin dall'epoca Angioina della nostra città, che ha vissuto un periodo di degrado, e invece rappresenta un'opportunità sia sotto il profilo di sviluppo delle attività produttive artigianali, penso al tessile e all'arte orafa, ma anche dal punto di vista di un ulteriore luogo per il turismo". (segue) (Ren)